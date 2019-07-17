Россия сократила вложения в US Treasuries в мае на $112 млн

Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Как показывают данные Минфина США, на конец мая России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,024 млрд против $12,136 млрд месяцем ранее. В апреле инвестиции снизились на $1,58 млрд.
Вложения РФ в долгосрочные бумаги в мае сократились на $582 млн - до $5,25 млрд, в краткосрочные - повысились на $47 млн, до $6,774 млрд.
Для сравнения: в апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.
Тем временем Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в мае сократил вложения на $2,8 млрд, до $1 трлн 110,2 млрд. Инвестиции КНР в US Treasuries упали по итогам третьего месяца подряд и достигли минимального уровня с мая 2017 года.
В мае в отношениях США и КНР произошло заметное охлаждение: торговые переговоры провалились, и президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины для товаров китайского экспорта объемом $200 млрд. Позднее стороны договорились вернуться к переговорам.
Япония в мае сохранила второе место среди крупнейших держателей US Treasuries, увеличив инвестиции в гособлигации США на $37 млрд, до $1 трлн 101 млрд.
Третью строчку на конец мая занимала Великобритания ($323,1 млрд), четвертую - Бразилия ($305,7 млрд), пятую - Ирландия ($270,7 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.
Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в мае вырос на $105,5 млрд, до $6 трлн 539,1 млрд. Из этой суммы более $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.
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