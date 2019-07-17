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Регион 17.07.2019 11:41

РФ и Турция могут обсудить поставки боевых самолетов - вице-премьер Борисов

Переговоры между Москвой и Анкарой на тему поставок боевых самолетов возможны, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"А почему нет? Прецедент уже создан", - сказал зампред российского правительства, курирующий вопросы ОПК.

Так он ответил на вопрос, возможны ли новые контракты с Турцией на поставку систем ПВО и переговоры по поставкам боевой авиации.

Турция собирается рассмотреть возможность покупки боевых самолетов у РФ в том случае, если не получит американские истребители F-35, сообщило 1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

"Если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы, в том числе и российские истребители, пока будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет", - заявил собеседник агентства.

Вашингтон грозит Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35 , из-за поставок Турции российских систем ПВО С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВТС, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]