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17.07.2019 10:13

В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко

16 июля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной 110-летию выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел и первого постпреда СССР при ООН Андрея Андреевича Громыко.

Открыл выставку руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Затем выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников.

В церемонии открытия выставки приняли участие первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Инесса Павловская, советник Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Дархан Кушербаев, представители организаций российских соотечественников Азербайджана, творческой интеллигенции, учащаяся молодежь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]