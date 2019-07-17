В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко

16 июля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной 110-летию выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел и первого постпреда СССР при ООН Андрея Андреевича Громыко.
Открыл выставку руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Затем выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников.
В церемонии открытия выставки приняли участие первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Инесса Павловская, советник Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Дархан Кушербаев, представители организаций российских соотечественников Азербайджана, творческой интеллигенции, учащаяся молодежь.
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