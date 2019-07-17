США пытаются добиться от Индии разрыва контракта на поставку С-400 - Борисов

США пытаются убедить Индию отказаться от контракта на поставку российских зенитных ракетных систем С-400, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
"При уже заключенном контракте с Индией американцы ездят туда и пытаются уговорить индийцев разорвать с нами контрактные отношения, предлагают свою продукцию. Только, мол, не берите российское оружие", - сказал вице-премьер, говоря о положении С-400 на международном рынке.
Он не стал отвечать на вопрос о тех странах, которые "стоят в очереди" за системами С-400.
"Многие страны не скрывают интерес к российскому вооружению, ведутся переговоры. У меня сомнений нет в экспортном успехе продукции "Алмаз-Антей", - заявил вице-премьер
19 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.
14 февраля Борисов сообщил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400.
Контракт на поставку С-400 Индии вступил в силу, заявил 5 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.
Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.
Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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