США пытаются добиться от Индии разрыва контракта на поставку С-400 - Борисов

США пытаются убедить Индию отказаться от контракта на поставку российских зенитных ракетных систем С-400, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"При уже заключенном контракте с Индией американцы ездят туда и пытаются уговорить индийцев разорвать с нами контрактные отношения, предлагают свою продукцию. Только, мол, не берите российское оружие", - сказал вице-премьер, говоря о положении С-400 на международном рынке.

Он не стал отвечать на вопрос о тех странах, которые "стоят в очереди" за системами С-400.

"Многие страны не скрывают интерес к российскому вооружению, ведутся переговоры. У меня сомнений нет в экспортном успехе продукции "Алмаз-Антей", - заявил вице-премьер

19 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

14 февраля Борисов сообщил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400.

Контракт на поставку С-400 Индии вступил в силу, заявил 5 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.