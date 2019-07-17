В мексиканской столице произошло землетрясение

Небольшое землетрясение произошло в центре столицы Мексики, сообщила в среду Национальная сейсмологическая служба.

По данным службы, магнитуда толчка зафиксирована на уровне 2,9 вечером во вторник.

Информации о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало.