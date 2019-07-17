Азербайджан в I полугодии увеличил производство продукции АПК на 13%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в первом полугодии 2019 года составил 3 млрд 675,8 млн манатов, что на 13% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 902,2 млн манатов, растениеводства – 1 млрд 773,6 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,9%, растениеводства – 25,6%.
За январь-июнь 2019 года в республике произведено 252,2 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 1 млн 37,2 тыс. тонн молока (рост на 2%), 926,9 млн яиц (рост на 4,5%), 14,6 тыс. тонн шерсти (рост на 0,8%). Кроме того, в отчетный период было произведено 636,6 тонн коконов шелкопряда, что является максимальным за 21 год показателем.
На 1 июля в Азербайджане площадь посевных зерновых и зернобобовых составляет 76,4 тыс. гектаров, 56,9 тыс. га – картофеля, 69,2 тыс. га – овощей, 21,4 тыс. га – бахчевых культур, 100,1 тыс. га – хлопка, 16,6 тыс. га – кормового подсолнуха, 7,3 тыс. га – сахарной свеклы, 3,1 тыс. га – табака, 66,1 тыс. га – многолетних растений, 1,9 тыс. га – однолетних растений и 2,6 тыс. га прочих растений.
В отчетный период в стране продолжился сбор урожая сельхозкультур. Так, на 1 июля собрано 2 млн 541,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (рост на 40,7%), 335,7 тыс. тонн картофеля (рост на 10,3%), 675,1 тыс. тонн овощей (рост на 13,8%), 54,8 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 37,5%), 125,2 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 21,1%), 1 тыс. 245,7 тонн табака (рост на 27,8%), 337,7 тонн чая (рост на 6,4%).
Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2018 году увеличилось на 4,6%.
А. Мамедов
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