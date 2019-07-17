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Регион 17.07.2019 10:50

На авиабазу в Турцию прибыл 13 грузовой самолет с компонентами российской системы С-400

Очередной, 13 по счету, грузовой самолет с компонентами российской зенитной ракетной системы С-400 в среду приземлился на турецкой авиабазе Мюртед близ столицы Анкары, сообщило министерство обороны Турции.

"Продолжаются поставки систем С-400. На авиабазу Мюртед прибыл тринадцатый самолет", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в Турцию прилетел Ан-124.

По данным оборонного ведомства Турции, во вторник на авиабазе Мюртед совершили посадку 10, 11 и 12 самолеты с компонентами российской системы, в частности, два Ан-124 и один Ил-76.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар тогда заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 году. "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С400, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]