Транспортировка нефти по БТД в I полугодии сократилась на 3,4%

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в I-ом полугодии 2019 года составил 15 млн 985,7 тыс. тонн, что на 3,4% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В I-ом полугодии 2019 года по нефтепроводу БТД прокачано 15 млн 985,7 тыс. тонн нефти, что составляет 81% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана за отчетный период», - отметили в комитете.
По данным ведомства, прокачка транзитной нефти в I-ом полугодии 2019 года по нефтепроводу БТД составила 2 млн 316,3 тыс. тонн (спад на 28,1% по сравнению с показателем января-июня 2018 года).
В 2018 году по трубопроводу БТД было транспортировано 33 млн 827,1 тыс. тонн нефти.
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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