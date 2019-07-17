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Туризм 17.07.2019 11:01

Грузинский премьер обещает помощь владельцам гостиниц, потерявших туристов из РФ

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что правительство разработало и уже реализовывает план действий для сокращения ущерба, нанесенного сокращением потока туристов из России.

"Этот план в основном ориентирован на владельцев малых и средних по размеру гостиниц. В частности, очень многие из этой категории владельцев гостиниц взяли кредиты на развитие своей гостиничной инфраструктуры и правительство готово взять на себя погашение части процентов этих кредитов", - сказал Бахтадзе на брифинге во вторник.

Он отметил, что правительство гарантирует также завершение всех начатых проектов строительства малых и средних гостиниц.

"Мы помогаем нашим предпринимателям как в период их текущей деятельности, так и в период развития и строительства, чтобы предприниматели не потеряли даже месяца в реализации своего плана по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест", - сказал Бахтадзе.

21 июня, после беспорядков в столице грузии, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории России на территорию Грузии. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также приостановлены с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

По данным Ростуризма, более 3,7 тыс. туристов заключили договоры на поездки в Грузию с 8 июля по 31 декабря 2019 года. Часть этих туристов не стали отменять брони, часть - поменяли Грузию на другие направления. Остальным туроператоры выплатили полную стоимость аннулированных туров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ТУРИЗМ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]