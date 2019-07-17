Грузинский премьер обещает помощь владельцам гостиниц, потерявших туристов из РФ

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что правительство разработало и уже реализовывает план действий для сокращения ущерба, нанесенного сокращением потока туристов из России.

"Этот план в основном ориентирован на владельцев малых и средних по размеру гостиниц. В частности, очень многие из этой категории владельцев гостиниц взяли кредиты на развитие своей гостиничной инфраструктуры и правительство готово взять на себя погашение части процентов этих кредитов", - сказал Бахтадзе на брифинге во вторник.

Он отметил, что правительство гарантирует также завершение всех начатых проектов строительства малых и средних гостиниц.

"Мы помогаем нашим предпринимателям как в период их текущей деятельности, так и в период развития и строительства, чтобы предприниматели не потеряли даже месяца в реализации своего плана по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест", - сказал Бахтадзе.

21 июня, после беспорядков в столице грузии, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории России на территорию Грузии. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также приостановлены с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

По данным Ростуризма, более 3,7 тыс. туристов заключили договоры на поездки в Грузию с 8 июля по 31 декабря 2019 года. Часть этих туристов не стали отменять брони, часть - поменяли Грузию на другие направления. Остальным туроператоры выплатили полную стоимость аннулированных туров.