Грузинский премьер обещает помощь владельцам гостиниц, потерявших туристов из РФ

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что правительство разработало и уже реализовывает план действий для сокращения ущерба, нанесенного сокращением потока туристов из России.
"Этот план в основном ориентирован на владельцев малых и средних по размеру гостиниц. В частности, очень многие из этой категории владельцев гостиниц взяли кредиты на развитие своей гостиничной инфраструктуры и правительство готово взять на себя погашение части процентов этих кредитов", - сказал Бахтадзе на брифинге во вторник.
Он отметил, что правительство гарантирует также завершение всех начатых проектов строительства малых и средних гостиниц.
"Мы помогаем нашим предпринимателям как в период их текущей деятельности, так и в период развития и строительства, чтобы предприниматели не потеряли даже месяца в реализации своего плана по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест", - сказал Бахтадзе.
21 июня, после беспорядков в столице грузии, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории России на территорию Грузии. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также приостановлены с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
По данным Ростуризма, более 3,7 тыс. туристов заключили договоры на поездки в Грузию с 8 июля по 31 декабря 2019 года. Часть этих туристов не стали отменять брони, часть - поменяли Грузию на другие направления. Остальным туроператоры выплатили полную стоимость аннулированных туров.
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
Азербайджан может начать импорт пшеницы из Саратовской области РФ – ТПП
Начало поставок нефти на Антипинский НПЗ планируется 18 июля - Транснефть
Саратовские бизнесмены в августе посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Лидеры 35 стран подтвердили участие в саммите Россия-Африка - замглавы МИД РФ
США пытаются добиться от Индии разрыва контракта на поставку С-400 - Борисов
РФ и Турция могут обсудить поставки боевых самолетов - вице-премьер Борисов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана