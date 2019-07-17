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Дальнее зарубежье 17.07.2019 12:45

Соглашение между гражданской оппозицией и военными подписано в Судане

Военное руководство и гражданская оппозиция в Судане подписали политический документ, призванный покончить с политическим кризисом в стране, сообщило в среду агентство Associated Press.

Церемония состоялась в столице страны Хартуме.

Две стороны - представители военных и оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" - подписали политическую декларацию, один из двух документов, который является частью сделки по созданию Суверенного совета. В него войдут пять гражданских представителей и такое же количество военных, 11-й член совета будет гражданским, но его выберут по согласованию обеих сторон.

Второй документ - Конституционная декларация - будет подписан в течение нескольких последующих дней.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота в апреле, объявив о двухлетнем переходном периоде, после которого власть должна быть передана гражданскому правительству. После этого в стране начались гражданские протесты.

Создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.

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Тэги: СУДАН, ВЛАСТЬ, ОППОЗИЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]