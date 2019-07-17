Саратовские бизнесмены в августе посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Предприниматели Саратовской области в августе посетят Азербайджан с бизнес-миссией, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) области.
«Бизнес-миссия саратовской делегации в Баку состоится с 26 по 29 августа при участии регионального Центра поддержки экспорта и ТПП Саратовской области. Предприниматели региона смогут побывать на ведущих страны, встретиться с представителями Торгового представительства России в Азербайджане, проведут переговоры с потенциальными партнерами», - отмечается в информации.
По данным ТПП, вопрос организации данной бизнес-миссии обсуждался на встрече президента региональной ТПП Алексея Антонова, зампреда комитета Саратовскойобластной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Олега Алексеева с представителями Азербайджана.
«Стороны сошлись во мнении, что такие бизнес-миссии являются прекрасной возможностью для установления деловых взаимоотношений и выхода на международные рынки. В завершении встречи Антонов пригласил представителей Азербайджана на второй Саратовский экономический форум «Движение только вперед!», на котором стороны могут подтвердить намерения сторон о сотрудничестве», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось ранее, инициатором проведения промышленных миссий в Азербайджан является министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, основной целью таких миссий является "налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства".
Н.Аббасова
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