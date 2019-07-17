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Бизнес и законодательство 17.07.2019 11:30

Саратовские бизнесмены в августе посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Предприниматели Саратовской области в августе посетят Азербайджан с бизнес-миссией, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) области.

«Бизнес-миссия саратовской делегации в Баку состоится с 26 по 29 августа при участии регионального Центра поддержки экспорта и ТПП Саратовской области. Предприниматели региона смогут побывать на ведущих страны, встретиться с представителями Торгового представительства России в Азербайджане, проведут переговоры с потенциальными партнерами», - отмечается в информации.

По данным ТПП, вопрос организации данной бизнес-миссии обсуждался на встрече президента региональной ТПП Алексея Антонова, зампреда комитета Саратовскойобластной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Олега Алексеева с представителями Азербайджана.

«Стороны сошлись во мнении, что такие бизнес-миссии являются прекрасной возможностью для установления деловых взаимоотношений и выхода на международные рынки. В завершении встречи Антонов пригласил представителей Азербайджана на второй Саратовский экономический форум «Движение только вперед!», на котором стороны могут подтвердить намерения сторон о сотрудничестве», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, инициатором проведения промышленных миссий в Азербайджан является министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, основной целью таких миссий является "налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства".

Н.Аббасова

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Тэги: САРАТОВ, БИЗНЕС, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]