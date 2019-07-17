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ТЭК 17.07.2019 11:36

Начало поставок нефти на Антипинский НПЗ планируется 18 июля - Транснефть

"Транснефть" готовится к возобновлению поставок нефти на Антипинский НПЗ.

"Вышли маршрутные поручения, и завтра планируется начало поставок в соответствии с графиком на Антипинский НПЗ", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин.

Он также добавил, что во всех портах погода рабочая. "В Новороссийске дважды за сутки останавливали отгрузку из-за грозы. На исполнении графика это не сказалось. В Усть-Луге до завтра действует технологический перерыв. Опаздывающих танкеров нет", - сказал собеседник.

"Прием в систему ограничивали в прошедшую ночь в Махачкале от "Дагнефтепродукта" из-за превышения содержания воды. Также останавливался прием от "РИТЭК" из-за различных техпроблем в добывающей компании. Поставки на НПЗ идут по плану", - уточнил Демин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НПЗ, ТРАНСНЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]