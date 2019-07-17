Начало поставок нефти на Антипинский НПЗ планируется 18 июля - Транснефть

"Транснефть" готовится к возобновлению поставок нефти на Антипинский НПЗ.

"Вышли маршрутные поручения, и завтра планируется начало поставок в соответствии с графиком на Антипинский НПЗ", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин.

Он также добавил, что во всех портах погода рабочая. "В Новороссийске дважды за сутки останавливали отгрузку из-за грозы. На исполнении графика это не сказалось. В Усть-Луге до завтра действует технологический перерыв. Опаздывающих танкеров нет", - сказал собеседник.

"Прием в систему ограничивали в прошедшую ночь в Махачкале от "Дагнефтепродукта" из-за превышения содержания воды. Также останавливался прием от "РИТЭК" из-за различных техпроблем в добывающей компании. Поставки на НПЗ идут по плану", - уточнил Демин.