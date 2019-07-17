Страны ЕАЭС создадут совет для координации курсовой политики

Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения о Консультационном совете по курсовой политике государств ЕАЭС, сказано в сообщении пресс-службы ЕЭК.

"Документ разработан на основании положений Договора о Союзе. В нем закреплено, что курсовая политика координируется отдельным органом, в состав которого входят руководители национальных (центральных) банков государств Союза", - отмечается в сообщении.

В проекте соглашения определены задачи, функции, состав и полномочия Совета, а также установлен порядок и процедуры принятия решений.

Среди задач Совета - развитие и углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификация потенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимных колебаний курсов национальных валют и другие.

Документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. ЕЭК - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС.