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СНГ 17.07.2019 13:03

Страны ЕАЭС создадут совет для координации курсовой политики

Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения о Консультационном совете по курсовой политике государств ЕАЭС, сказано в сообщении пресс-службы ЕЭК.

"Документ разработан на основании положений Договора о Союзе. В нем закреплено, что курсовая политика координируется отдельным органом, в состав которого входят руководители национальных (центральных) банков государств Союза", - отмечается в сообщении.

В проекте соглашения определены задачи, функции, состав и полномочия Совета, а также установлен порядок и процедуры принятия решений.

Среди задач Совета - развитие и углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификация потенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимных колебаний курсов национальных валют и другие.

Документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. ЕЭК - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ВАЛЮТА, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]