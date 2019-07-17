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АПК 17.07.2019 12:00

Азербайджан может начать импорт пшеницы из Саратовской области РФ – ТПП

ООО “Девечи Дейирман” намерено наладить поставки пшеницы из Саратовской области России в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы Торгово-промышленной палаты (ТПП) области.

«Возможности экспорта саратовской пшеницы в Азербайджан обсудили президент региональной ТПП Алексей Антонов и заместитель председателя комитетаСаратовскойобластной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Олег Алексеев с делегацией азербайджанских бизнесменов», - отмечается в информации.

Исполнительный директор ООО «Девечи-Дейирман» Шахин Шарифов в ходе встречи сообщил, что данная компания специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных и имеет представительство в Саратовской области.

Он также отметил готовность азербайджанских предпринимателей рассмотреть любые возможности для эффективного сотрудничества с Саратовской областью, «которая славится своими аграрными традициями».

««Девечи-Дейирман» обладает большим подвижным составом, но, по мнению Шарифова, решающую роль в построении партнерских отношений может сыграть установление регулярного авиасообщения региона с Азербайджаном. Алексеев подчеркнул, что это станет возможным благодаря открытию в Саратове аэропорта «Гагарин», запланированном на 20 августа», - говорится в сообщении.

ООО «Девечи Дейирман» создано 17 февраля 1995 года в городе Шабран. Компания занимается производством муки и пшеничных отрубей. Производимая продукция экспортируется в Иран, Грузию, Турцию и Россию. Штат сотрудников компании составляет 56 человек.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПШЕНИЦА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]