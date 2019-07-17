Азербайджан может начать импорт пшеницы из Саратовской области РФ – ТПП

ООО “Девечи Дейирман” намерено наладить поставки пшеницы из Саратовской области России в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы Торгово-промышленной палаты (ТПП) области.

«Возможности экспорта саратовской пшеницы в Азербайджан обсудили президент региональной ТПП Алексей Антонов и заместитель председателя комитетаСаратовскойобластной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Олег Алексеев с делегацией азербайджанских бизнесменов», - отмечается в информации.

Исполнительный директор ООО «Девечи-Дейирман» Шахин Шарифов в ходе встречи сообщил, что данная компания специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных и имеет представительство в Саратовской области.

Он также отметил готовность азербайджанских предпринимателей рассмотреть любые возможности для эффективного сотрудничества с Саратовской областью, «которая славится своими аграрными традициями».

««Девечи-Дейирман» обладает большим подвижным составом, но, по мнению Шарифова, решающую роль в построении партнерских отношений может сыграть установление регулярного авиасообщения региона с Азербайджаном. Алексеев подчеркнул, что это станет возможным благодаря открытию в Саратове аэропорта «Гагарин», запланированном на 20 августа», - говорится в сообщении.

ООО «Девечи Дейирман» создано 17 февраля 1995 года в городе Шабран. Компания занимается производством муки и пшеничных отрубей. Производимая продукция экспортируется в Иран, Грузию, Турцию и Россию. Штат сотрудников компании составляет 56 человек.

Н.Аббасова