По делу о бунте в колонии на севере Таджикистана осуждены девять сотрудников учреждения - глава Минюста

По делу о беспорядках в колонии строго режима в Худжанде на севере Таджикистана в ноябре 2018 года, где погибли более 20 заключенных, осуждены и отбывают наказание девять сотрудников исправительного учреждения, сообщил министр юстиции республики Рустам Шохмурод.

"Эти сотрудники осуждены и уже отбывают сроки заключения по статье "злоупотребление служебным положением" и "халатность", - сказал министр на пресс-конференции в Душанбе в среду.

Ранее таджикские власти заявили, что во время бунта в колонии строгого режима №3/3 в Худжанде, произошедшего в ночь с 7 на 8 ноября 2018 года, был убит 21 заключенный, 15 из которых отбывали наказание по обвинениям в терроризме, еще шесть человек были осуждены за тяжкие преступления, такие как убийство и контрабанда наркотиков. Кроме того, во время бунта были убиты два сотрудника колонии, пять сотрудников были тяжело ранены.

Таджикские СМИ сообщали, что после инцидента начальник колонии и шесть сотрудников исправительного учреждения были арестованы по обвинению в халатности.

На брифинге в Душанбе глава Минюста Таджикистана признал, что в исправительных учреждениях страны существует много проблем.

"Есть необходимость строительства современных зданий для содержания заключенных. Сегодня появляются новые тенденции, например, появление новых видов преступлений, связанных с последователями экстремизма и терроризма. Они ищут новые методы дестабилизации ситуации в исправительных учреждениях. Мы строим новое учреждение в Вахдате, уже получили землю для строительства другого учреждения в районе Рудаки", - сказал Шохмурод.

По его словам имеются также проблемы с обеспечением заключенных работой.

"Есть правительственная программа по развитию производства в исправительных учреждениях. Мы подготовили и предоставили на рассмотрение правительства свой проект - стратегию развития пенитенциарной системы. Проект возвращен для доработки", - добавил министр.

Он также высказался против содержания заключенных, осужденных за преступления террористического и экстремистского характера, отдельно от других заключенных.

"Содержание всех террористов и экстремистов в одном месте представляет большую степень опасности. (...) Мы принимаем некоторые предложения прокуратуры, связанные с режимом содержания. Но открыто скажу, что исправить террористов, наставить на нормальный путь лишь путем бесед и наставлений не представляется возможным", - сказал глава Минюста Таджикистана.

"Мы приглашаем представителей муфтията, комитета по делам религии и исламоведения, психологов для бесед с такими заключенными, но работать с ними очень сложно", - заявил Шохмурод.