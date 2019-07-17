Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9066 RUR   0.027 GBR   2.1114 TRY   0.2976

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

АПК 17.07.2019 12:44

Россия вернула Азербайджану 0,03% экспортированной сельхозпродукции – глава АПБ

Возврат экспортируемой в Россию аграрной продукции составил всего 0,03% от общего объёма сельхозпоставок в эту

страну, заявил председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли.

"С 1 января 2019 года до сегодняшнего дня в Россию было экспортировано 319,764 тыс. тонн сельхозпродукции. Обратно по различным причинам возвращено всего пять транспортных средств. Объем возвращенной продукции составил всего 0,03% от экспортированной в РФ", - сказал Тахмазли журналистам в среду.

По его словам, два транспортных средства было возвращено по причине проблем с документацией самих автомобилей.

"Ещё три средства, которые перевозили томаты, черешню и табак, не были допущены в Россию из-за наличия паразитов, которые, к слову, могут попасть в товар и при перевозке. После проведения соответствующих фитосанитарных мероприятий и решения проблем с документацией все пять транспортных средств вновь были отправлены в Россию", - сказал Тахмазли.

Глава агентства подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация о массовом возврате в Азербайджан некачественной сельхозпродукции и направлении ее на местный рынок не соответствует действительности.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СЕЛЬХОЗПРОДЦУКЦИЯ, ВОЗВРАТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]