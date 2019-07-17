Россия вернула Азербайджану 0,03% экспортированной сельхозпродукции – глава АПБ

Возврат экспортируемой в Россию аграрной продукции составил всего 0,03% от общего объёма сельхозпоставок в эту

страну, заявил председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли.

"С 1 января 2019 года до сегодняшнего дня в Россию было экспортировано 319,764 тыс. тонн сельхозпродукции. Обратно по различным причинам возвращено всего пять транспортных средств. Объем возвращенной продукции составил всего 0,03% от экспортированной в РФ", - сказал Тахмазли журналистам в среду.

По его словам, два транспортных средства было возвращено по причине проблем с документацией самих автомобилей.

"Ещё три средства, которые перевозили томаты, черешню и табак, не были допущены в Россию из-за наличия паразитов, которые, к слову, могут попасть в товар и при перевозке. После проведения соответствующих фитосанитарных мероприятий и решения проблем с документацией все пять транспортных средств вновь были отправлены в Россию", - сказал Тахмазли.

Глава агентства подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация о массовом возврате в Азербайджан некачественной сельхозпродукции и направлении ее на местный рынок не соответствует действительности.

А.Мамедов