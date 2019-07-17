Вице-премьер Армении заявил о необходимости открытия армяно-турецкой границы

Вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече с заместителем генсека ООН Фекитомоэла Катоа Утойкаману заявил о необходимости открытия армянско-турецкой границы, сообщает в среду пресс-служба армянского правительства.

На встрече в Нью-Йорке Авинян предложил представителю ООН предпринять практические шаги по урегулированию вопроса закрытой границы с Турцией, говорится в сообщении.

Заместитель генсека ООН сказала, что изучит этот вопрос, сообщили в пресс-службе.

В октябре 2009 года главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые впоследствии не были ратифицированы парламентами двух стран.

16 февраля 2015 года президент Армении Серж Саргсян обратился в парламент, проинформировав о решении отозвать из законодательного органа армянско-турецкие протоколы.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией были прерваны в 1993 году по инициативе Анкары в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Граница между двумя странами закрыта.

В ноябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к урегулированию отношений с Анкарой "без предварительных условий".