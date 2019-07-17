Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9066 RUR   0.027 GBR   2.1114 TRY   0.2976

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.07.2019 14:15

Премьер Украины не поддержал идею досрочных местных выборов, высказанную представителем президента

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что досрочные местные выборы помешают формированию объединенных "территориальных громад" и законсервируют неэффективную систему местного самоуправления.

"У нас есть выбор, что будет дальше с децентрализацией: либо мы завершим формирование объединенных территориальных громад, либо законсервируем систему досрочными местными выборами, еще достаточно неэффективную систему", - заявил Гройсман на заседании правительства в среду.

Также премьер отметил необходимость сохранения принципов децентрализации при формировании государственного бюджета на 2020 год.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе главы государства рассматривается возможность проведения внеочередных местных выборов.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого - мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений "власть и человек", - сказал Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Очередные местные выборы на Украине должны состояться в 2020 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Гройсман рассчитывает остаться во главе правительства Украины, если его партия пройдет в Раду Саакашвили включен в список своей партии "Рух новых сил" на выборах в Раду Саакашвили отказался идти на выборы в Раду вместе с партией Кличко "Удар" Нужно изменить избирательную систему Украины и снять неприкосновенность с депутатов и чиновников - премьер Зеленский объявлен избранным президентом Украины Зеленский винит ЦИК Украины в стремлении помешать ему распустить Раду

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]