Премьер Украины не поддержал идею досрочных местных выборов, высказанную представителем президента

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что досрочные местные выборы помешают формированию объединенных "территориальных громад" и законсервируют неэффективную систему местного самоуправления.
"У нас есть выбор, что будет дальше с децентрализацией: либо мы завершим формирование объединенных территориальных громад, либо законсервируем систему досрочными местными выборами, еще достаточно неэффективную систему", - заявил Гройсман на заседании правительства в среду.
Также премьер отметил необходимость сохранения принципов децентрализации при формировании государственного бюджета на 2020 год.
Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе главы государства рассматривается возможность проведения внеочередных местных выборов.
"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого - мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений "власть и человек", - сказал Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.
Очередные местные выборы на Украине должны состояться в 2020 году.
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