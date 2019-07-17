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ТЭК 17.07.2019 13:04

Роснефть выставила на тендер еще 80 тыс. тонн нефти Siberian Light с поставкой в августе

"Роснефть"выставила на тендер 80 тыс. тонн нефти марки "Сибирская легкая" (Siberian Light) на условиях FOB Новороссийск.

Согласно материалам компании, поставка планируется 5-6 августа.

Заявки принимаются до 18 июля, итоги планируется подвести до 22 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, НЕФТЬ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]