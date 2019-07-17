В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) приступило к мониторингам в детских садах страны, заявил председатель Агентства Гошгар Тахмазли.

"Мы уже начали мониторинги в детских садах. Наша цель обезопасить подрастающее поколение от заболеваний. Мониторинги пройдут в 400 детских садах, но возможно, что их число будет больше", - сказал Тахмазли в среду журналистам.

По его словам, проверки в детсадах проводятся выборочно, но охватят всю территорию Азербайджана

Тахмазли добавил, что мониторинги планируется завершить через 3 месяца. "О результатах наших проверок будет сообщено дополнительно", - сказал Тахмазли.

А.Мамедов