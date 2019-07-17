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Социум 17.07.2019 13:16

В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) приступило к мониторингам в детских садах страны, заявил председатель Агентства Гошгар Тахмазли.

"Мы уже начали мониторинги в детских садах. Наша цель обезопасить подрастающее поколение от заболеваний. Мониторинги пройдут в 400 детских садах, но возможно, что их число будет больше", - сказал Тахмазли в среду журналистам.

По его словам, проверки в детсадах проводятся выборочно, но охватят всю территорию Азербайджана

Тахмазли добавил, что мониторинги планируется завершить через 3 месяца. "О результатах наших проверок будет сообщено дополнительно", - сказал Тахмазли.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДЕТСАДЫ, ПРОДБЗОПАСНОСТЬ, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]