В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) приступило к мониторингам в детских садах страны, заявил председатель Агентства Гошгар Тахмазли.
"Мы уже начали мониторинги в детских садах. Наша цель обезопасить подрастающее поколение от заболеваний. Мониторинги пройдут в 400 детских садах, но возможно, что их число будет больше", - сказал Тахмазли в среду журналистам.
По его словам, проверки в детсадах проводятся выборочно, но охватят всю территорию Азербайджана
Тахмазли добавил, что мониторинги планируется завершить через 3 месяца. "О результатах наших проверок будет сообщено дополнительно", - сказал Тахмазли.
А.Мамедов
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