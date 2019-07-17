Эстонская Baltic Bioethanol планирует построить в Литве завод биоэтанола за 180 млн евро

Компания Baltic Bioethanol (Эстония) планирует построить в Кедайнской свободной экономической зоне (СЭЗ, Литва) завод биоэтанола стоимостью 180 млн евро, пишет деловая газета Verslo zinios.
Биоэтанол будет производиться из соломы, сейчас выясняются возможности поставок соломы на предприятие, идут переговоры с фермерами.
Строительство завода может начаться в 2021-2022 годах, проект будет финансироваться за счет средств различных фондов и финансовых учреждений.
Подобные инвестиционные проекты Baltic Bioethanol реализует в Латвии и Венгрии.
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