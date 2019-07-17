СК Белоруссии сообщает о четырех фигурантах в деле о ЧП на салюте в Минске

В уголовном деле о взрыве во время салюта 3 июля в Минске фигурируют четыре человека, обвинение предъявлено двоим из них, сообщили в Следственном комитете Белоруссии в среду.
"В настоящее время по уголовному делу двум фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Еще два человека находятся в статусе подозреваемых", - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на СК.
Отмечается, что "проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего".
Специалистам ГКСЭ поручено проведение взрывотехнической экспертизы для определения причины и механизма развития взрывов.
Следственный комитет Белоруссии заявил, что рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте стали некачественные фейерверки, как основную.
В результате ЧП во время салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек пострадали.
В связи с ЧП СК Белоруссии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса республики.
В министерстве обороны Белоруссии сообщили, что подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад).
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