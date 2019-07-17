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СНГ 17.07.2019 14:30

СК Белоруссии сообщает о четырех фигурантах в деле о ЧП на салюте в Минске

В уголовном деле о взрыве во время салюта 3 июля в Минске фигурируют четыре человека, обвинение предъявлено двоим из них, сообщили в Следственном комитете Белоруссии в среду.

"В настоящее время по уголовному делу двум фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Еще два человека находятся в статусе подозреваемых", - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на СК.

Отмечается, что "проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего".

Специалистам ГКСЭ поручено проведение взрывотехнической экспертизы для определения причины и механизма развития взрывов.

Следственный комитет Белоруссии заявил, что рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте стали некачественные фейерверки, как основную.

В результате ЧП во время салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек пострадали.

В связи с ЧП СК Белоруссии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса республики.

В министерстве обороны Белоруссии сообщили, что подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САЛЮТ, ДЕЛО, ФИГУРАНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]