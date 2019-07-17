Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отверг требования оппозиции об отставке главы МВД страны Георгия Гахария, сравнив его возможный уход с поста министра с "изменой родине".

"Отставка Георгия Гахария была бы изменой родине в прямом смысле", - заявил Иванишвили журналистам в среду, комментируя требования оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сторонников.

"Если Гахария ушел бы в отставку, это означало бы, что у нас нет министерства внутренних дел", - подчеркнул лидер правящей партии Грузии.

Иванишвили заявил также, что ни в Вашингтоне, ни в Евросоюзе никто не сомневается в легитимности действий полиции, применившей силу в ходе беспорядков в Тбилиси 20-21 июня.

"Я встретился с европейцами, послами, знаю позицию Вашингтона. Те кадры (событий в Тбилиси перед зданием парламента - ИФ), что они увидели... Ни у кого не возникают вопросы по поводу легитимности применения силы. Соответственно ни у кого нет вопросов по поводу ответственности главы МВД", - заявил лидер "Грузинской мечты".

Возвращаясь к событиям ночи 20-21 июня, он вновь указал на то, что участники акции протеста в Тбилиси пытались силой прорваться в парламент.

"Что они хотели, когда силой шли в парламент, если не госпереворот? Конечно же, они этого хотели", - сказал Иванишвили, напомнив, что по отдельным случаям превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов проводится расследование.

4 июля Главная прокуратура Грузии заявила, что 20-21 июня у здания парламента в Тбилиси определенные лица пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти.

"На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов", - говорится в заявлении прокуратуры.

В документе отмечается, что следствие будет продолжено по ст. 225 (организация массовых беспорядков) и ст. 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны) УК Грузии.

Как сообщалось, грузинские власти обвиняют в организации беспорядков в Тбилиси 20-21 июня депутата от оппозиционного "Единого национального движения" Никанора Мелия. Тогда большая толпа участников акции вместе с парламентарием пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.

Рассмотрение дела Мелия по существу должно состояться в Тбилисском городском суде 16 августа.

Вместе с тем, в прокуратуре заявили, что "в ближайшее время увеличится число лиц", которые проходят по этому делу, им "будет предъявлено обвинение в попытке государственного переворота".

В сообщении также отмечалось, что активно ведутся следственные действия по делу депутата Мелия, а также в отношении других оппозиционных лидеров.

Грузинская оппозиция в конце июня выступила против приезда российской делегации для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президентом МАП является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого оппозиционеры обвинили в поездке в Абхазию и требовали не пускать в страну.

Местом проведения ассамблеи 20 июня стал зал заседаний парламента Грузии, в начале сессии Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Оппозиционные партии призвали сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции митингующие предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка. Позднее спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить их с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных, в том числе, работниками СМИ, были применены резиновые пули. В ходе столкновений демонстрантов с полицией в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе журналисты.

21 июня президент и председатель парламента Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси прервали свои визиты в Белоруссию и в Азербайджан.

В тот же день было объявлено о том, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на отставке которого настаивала оппозиция, покинул этот пост.

Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что в обострении противостояния заинтересована Россия. "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.

В России происшедшие в Тбилиси беспорядки были восприняты в резко негативном ключе. Днем 21 июня президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".

Вечером 21 июня Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.