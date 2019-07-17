Прибыль Swatch в I полугодии снизилась на фоне борьбы компании с несанкционированными продажами

Swatch Group AG, крупнейший в мире производитель часов, сократила операционную прибыль в первом полугодии 2019 года на 13% на фоне борьбы компании с несанкционированной торговлей ритейлеров, которая подрывает ее ценовую политику.
Как сообщается в пресс-релизе Swatch, ее операционная прибыль составила 547 млн швейцарских франков ($554 млн). Аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 534 млн франков.
Чистая прибыль сократилась на 11,3%, до 415 млн франков.
Выручка в январе-июне уменьшилась с 4,27 млрд до 4,08 млрд франков. Рентабельность по операционной прибыли опустилась до 13,4% с 14,7% в прошлом году, по чистой прибыли - до 10,2% с 11%.
Отмечается, что компания в первом полугодии приняла "бескомпромиссные меры" против торговцев на "сером" рынке, которые, как правило, скупают нереализованный товар у торговцев, имеющих соответствующую лицензию, и продают его с большими скидками.
Акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, на торгах в среду подорожали на 4,5%. С начала года капитализация компании выросла на 5,4%, до 14,9 млрд франков.
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