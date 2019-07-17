В Пакистане арестовали священнослужителя, подозреваемого в причастности к атаке в Мумбаи 2008 года

Правоохранительные органы Пакистана арестовали священнослужителя Хафиза Саида, который подозревается в причастности к террористическому нападению на Мумбаи в ноябре 2008 года, повлекшему за собой гибель более 170 человек, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).
По данным местных властей, подозреваемый был взят под стражу в пакистанской провинции Пенджаб.
Арестованный уже был вызван в суд, и до следующих слушаний он будет находиться в тюрьме.
По данным AP, власти Пакистана уже задерживали Саида, однако не привлекали его к судебной ответственности.
Хафиза Саида также разыскивают США и предлагают за помощь в его поимке $10 млн.
AP напоминает, что Саид основал террористическую организацию "Лашкар-и-Тайба" (запрещена в РФ), которую обвиняют в организации нападения на Мумбаи в 2008 году.
Новый посол Китая в Азербайджане в четверг прибудет в Баку - источник
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
МВФ призывает мировые ЦБ и регуляторы быть готовыми к наращиванию стимулов
В Азербайджан в январе-мае 2019г импортированы легковые автомобили на $195 млн
КазТрансОйл снизил транспортировку нефти в I полугодии на 1%, до 22,2 млн т
В Тбилиси заверяют, что российские туристы в Грузии находятся в безопасности
Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев
В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана