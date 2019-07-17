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Дальнее зарубежье 17.07.2019 13:42

В Пакистане арестовали священнослужителя, подозреваемого в причастности к атаке в Мумбаи 2008 года

Правоохранительные органы Пакистана арестовали священнослужителя Хафиза Саида, который подозревается в причастности к террористическому нападению на Мумбаи в ноябре 2008 года, повлекшему за собой гибель более 170 человек, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

По данным местных властей, подозреваемый был взят под стражу в пакистанской провинции Пенджаб.

Арестованный уже был вызван в суд, и до следующих слушаний он будет находиться в тюрьме.

По данным AP, власти Пакистана уже задерживали Саида, однако не привлекали его к судебной ответственности.

Хафиза Саида также разыскивают США и предлагают за помощь в его поимке $10 млн.

AP напоминает, что Саид основал террористическую организацию "Лашкар-и-Тайба" (запрещена в РФ), которую обвиняют в организации нападения на Мумбаи в 2008 году.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]