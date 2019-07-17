В Пакистане арестовали священнослужителя, подозреваемого в причастности к атаке в Мумбаи 2008 года

Правоохранительные органы Пакистана арестовали священнослужителя Хафиза Саида, который подозревается в причастности к террористическому нападению на Мумбаи в ноябре 2008 года, повлекшему за собой гибель более 170 человек, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

По данным местных властей, подозреваемый был взят под стражу в пакистанской провинции Пенджаб.

Арестованный уже был вызван в суд, и до следующих слушаний он будет находиться в тюрьме.

По данным AP, власти Пакистана уже задерживали Саида, однако не привлекали его к судебной ответственности.

Хафиза Саида также разыскивают США и предлагают за помощь в его поимке $10 млн.

AP напоминает, что Саид основал террористическую организацию "Лашкар-и-Тайба" (запрещена в РФ), которую обвиняют в организации нападения на Мумбаи в 2008 году.