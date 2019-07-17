Российский рынок важен для Грузии, а те, кто призывает отказаться от него, являются "врагами страны", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

"Заменить российский рынок ни для кого не является легкой задачей, ни для европейцев, ни тем более для нас по элементарным причинам, так как ввоз продукции и обращение на него внимания потребителя - это не легкий процесс, на это нужны годы", - сказал Иванишвили журналистам в среду.

По его словам, грузинская продукция известна в России, ее хорошо знают и у нее есть свой потребитель.

Он отметил, что в период, когда российский рынок был закрыт для Грузии, произошла определенная диверсификация и этот процесс продолжается, однако "те, кто хочет, чтобы российский рынок закрылся и торговля прекратилась бы, являются врагами страны".

Иванишвили также назвал "необразованными" тех, кто заявляет о том, что Грузии не нужен российский рынок, когда рядом есть украинский и европейский рынки.

По словам лидера "Грузинской мечты", нужно смотреть на то, как даже развитые страны пытаются укрепиться на российском рынке.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

После скандальных высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.

Однако президент РФ Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало осложнять наши отношения", - сказал глава государства журналистам.

Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.