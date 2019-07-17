"Узбекские авиалинии" и турецкая AtlasGlobal открыли рейсы в Тбилиси на фоне прекращения авиасообщения между РФ и Грузией

Турецкая авиакомпания AtlasGlobal после годичной паузы в среду возобновила регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта грузинской столицы.
По его словам, AtlasGlobal будет выполнять полеты на этом маршруте ежедневно - семь раз в неделю до конца летнего навигационного сезона (26 октября).
При этом он отметил, что в связи с прекращением с 8 июля прямого авиасообщения между Грузией и РФ, турецкий авиаперевозчик планирует выполнять и рейсы из Стамбула в Москву с посадкой в Тбилиси.
В аэропорту сообщили, что накануне к осуществлению регулярных рейсов из Ташкента в Тбилиси приступила национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии"). Полеты по маршруту Ташкент-Тбилиси-Ташкент будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.
Ранее сообщалось, что узбекская сторона обратилась к авиационным властям Грузии с запросом о предоставлении авиакомпании "пятой степени свободы воздуха", дающей право брать на борт пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.
Представитель авиаперевозчика заявлял, что компания могла бы обеспечить перевозку российских туристов, прежде всего, из регионов Сибири и Дальнего Востока. По его словам, с грузинской стороной также обсуждается вопрос организации чартерных рейсов для туристов из России, стран СНГ и Юго-Восточной Азии.
Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.
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