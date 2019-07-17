ЕС может разблокировать предоставление макрофинансовой помощи Молдавии - Могерини

Европейский Союз готовит ряд конкретных мер для поддержки Молдавии в процессе реформ и выполнения Соглашения об ассоциации, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на дебатах в Европарламенте.

Дебаты, посвященные ситуации в Молдавии в связи со сменой власти, завершились в Брюсселе в ночь на среду.

"Евросоюз готовит меры для поддержи Молдавии в процессе внедрения реформ, в том числе связанные с разблокированием макрофинансовой помощи. Еще раз отмечу, что наше сотрудничество с Молдавией не имеет ничего общего с геополитикой. Это доказывают последние события, которые показали, что для молдавского народа важны позитивные изменения, а не политические вопросы. Мы уже наблюдаем положительные намерения властей Молдавии, но очень важно, чтобы они превратились в реальные действия", - сказала она.

Могерини отметила, что еще год назад отношения между ЕС и Молдавией находились в критической ситуации ввиду непризнания выборов мэра Кишинева, и потому сегодня Евросоюз рад видеть новое правительство Молдавии, готовое осуществлять реформы и бороться с коррупцией.

"Реформы должны быть воплощены на практике. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заверил нас, что правительство будет выполнять повестку реформ по борьбе с коррупцией, деполитизации госучреждений - все это связано не с призывом ЕС, а с желанием граждан Молдавии", - подчеркнула Могерини.

Она отметила, что контакты на правительственном уровне между Брюсселем и Кишиневом "стали более тесными". По словам Могерини, следующее заседание Совета по ассоциации ЕС-Молдавия состоится уже осенью.

Депутаты Европарламента приветствовали смену власти в Молдавии. Депутат от группы Renew Europe, постоянный докладчик по Молдавии Пятрас Ауштрявичус приветствовал "тихую революцию в Молдавии против олигархической коррумпированной системы", отметив, что новое правительство нуждается в солидарности и поддержке со стороны ЕС.

Депутат Хейди Хаутала, возглавлявшая недавнюю делегацию Европарламента в Молдавию, отметила, что "визит был короткий, но многое прояснил в отношении сегодняшней ситуации в Молдавии".

"Мы хотели разобраться в том, каких соглашений удалось добиться проевропейским партиям с Партией социалистов, дружественной России. После встречи с премьером Майей Санду я убеждена, что у коалиции в Молдавии есть совместное будущее для того, чтобы избавить Молдавию от коррупции на высоком уровне, от которой она так страдает", - сказал депутат.

Депутат от группы Европейских левых Хельмут Шольц подчеркнул, что "Молдавия переживает штормовые времена, и новее правительство должно ответить на призыв общества к кардинальным переменам".