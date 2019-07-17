Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием на пост председателя Европейской комиссии, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет У.фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией", - говорится в сообщении.

Путин подтвердил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня, отметили в пресс-службе.