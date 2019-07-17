Минобороны Индии: поставки С-400, вероятно, будут выполнены к апрелю 2023 года

Россия, по-видимому, завершит поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию к апрелю 2023 года, заявил первый заместитель главы Минобороны Индии Шрипад Наик.

"Контракт на поставки из России С-400 был подписан 5 октября 2018 года. Поставки будут, вероятно, выполнены к апрелю 2023 года", - цитирует газета "Экономик таймс" его слова, сказанные в парламенте в ответ на вопрос о деталях сделки по С-400.

Контракт на поставки С-400 в Индию был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

14 февраля заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400.

19 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео в конце июня заявлял, что на переговорах с властями Индии он говорил о беспокойстве Вашингтона в связи с намерением Индии приобрести российские С-400.

При этом США активно выступают против покупки российских систем С-400 Турцией. НО их поставки в Анкару уже идут полным ходом.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.