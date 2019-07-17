Офис президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова

Офис президента Украины (ОПУ) предлагает создать Совет по вопросам свободы слова при главе государства, в который войдут представители центральных средств массовой информации, сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу совета. Он будет собираться регулярно", - сказал Тимошенко в ходе совещания на тему "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения" в среду в Киеве.

По его словам, в состав совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Ожидается, что совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов работы совета является защита права журналистов на профессию. Для этого в совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных СМИ, предложено создать при каждом главе областной государственной администрации.