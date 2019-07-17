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СНГ 17.07.2019 16:02

Офис президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова

Офис президента Украины (ОПУ) предлагает создать Совет по вопросам свободы слова при главе государства, в который войдут представители центральных средств массовой информации, сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу совета. Он будет собираться регулярно", - сказал Тимошенко в ходе совещания на тему "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения" в среду в Киеве.

По его словам, в состав совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Ожидается, что совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов работы совета является защита права журналистов на профессию. Для этого в совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных СМИ, предложено создать при каждом главе областной государственной администрации.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СМИ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]