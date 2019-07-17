В Молдове турецкие спецмашины для разгона демонстрантов передали спасательной службе

Вице-премьер, министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что полиция отказывается от спецмашин для разгона демонстрантов и передает их спасателям.

Он заявил об этом на специальной церемонии передачи спасателям двух новых специальных автомобилей марки "ТОМА", которые ранее не показывали общественности.

Нэстасе, который является лидером партии "Платформа DA", напомнил в своем выступлении, что "машины ТОМА передавали с целью подавления манифестаций, возмущения граждан".

"Бывшее правительство намеревалось применить эту технику против нас, против оппозиции, против свободных граждан. Но прошло всего несколько месяцев и преступная власть ушла. В Молдавии сегодня стабильная и спокойная обстановка. У нас нулевые риски возникновения недовольства населения. Но любая техника должна быть использована и использована рационально. И эти две машины будут служить для граждан, для спасения их жизней, а не против них", - сообщил он.

Командующий войсками карабинеров Анатолий Дэнилэ (ведомство, которому первоначально передали ТОМА - ИФ) отметил, что анализ ситуации с общественным порядком в стране показал, что "спецтехника такого рода не нужна по ее прямому предназначению".

"Карабинеры могут и используют только мирные способы профилактики и предотвращения нарушений общественного порядка. Наши коллеги - спасатели найдут этой техники лучшее применение", - подчеркнул Дэнилэ.

Начальник Генерального Инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаил Харабаджиу сказал, что "спецавтомобили самого разного рода - серьезное подспорье в деятельности спасателей".

"Нам очень помогают в работе автомобили. Эти будут переданы в распоряжение подразделений ГИЧС в двух районах республики. В ненастье спецтехника извлекает автомобили с пассажирами, а также расчищает дороги. И этим машинам будет найдено применение", - заверил Харабаджиу.

Как сообщалось, две спецмашины были переданы молдавской полиции в октябре прошлого года президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Тогда молдавская оппозиция критиковала правительство за то, что власти решили оснастить полицию, готовясь к возможным акциям протеста до и после парламентских выборов, назначенных на 24 февраля 2019 года. Молдавские власти долгое время скрывали информацию о полученных автомобилях. Они хранились в спецангаре МВД и их до сих пор не показывали ни общественности, ни журналистам, которые обращались по этому поводу в МВД.

Бронированные спецмашины ТОМА, оснащенные водометами и распылителями газа, производят в Турции. В переводе с турецкого языка ТОМА (Toplumsal Olaylara Mudahale Arac) расшифровывается как "инструмент вмешательства в ходе социальных инцидентов".

Кроме Турции, автомобили TOMA используют Азербайджан, Ливия и Зимбабве.