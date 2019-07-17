Денежные доходы населения Азербайджана в I полугодии выросли на 6,6%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в первом полугодии 2019 года составили 27 млрд 355,8 млн манатов, что на 6,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-июне составила 2,5%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июне текущего года увеличились на 5,7% - до 2,769 тыс. манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 25 млрд 131,5 млн манатов, что на 6,7% выше показателя за аналогичный период 2018 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.
А.Мамедов
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