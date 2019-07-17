ЧБТР выпустит в Азербайджане облигации в местной валюте на $29,4 млн

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует в Азербайджане эмиссию манатных облигаций на общую сумму 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палата по надзору за финансовыми рынками.
«ЧБТР в течение года выпустит облигации в национальной валюте на сумму 50 млн манатов. Палата 16 июля зарегистрировала эмиссию первого транша облигаций на 10 млн манатов», - отметили в палате
Срок обращения облигаций составит 730 дней. Доходность по ним составит 9,25% годовых, выплаты процентов держателям будут осуществляться раз в квартал.
Это первый случай выпуска международным финансовым институтом в Азербайджане ценных бумаг в манатах.
«Подобные шаги позволят обеспечить малому и среднему бизнесу в Азербайджане доступ к долгосрочным дешевым финансовым ресурсам», - подчеркнули в Палате.
ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%. Текущий портфель банка по проектам в Азербайджане на конец 2018 года оценивается в 53,867 млн евро.
А.Мамедов
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