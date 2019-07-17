Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз стала обладателем престижного сертификата «Socially Devoted» (Социально Приверженный) за эффективную работу c обращениями абонентов в социальной сети Facebook.

Так, известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в социальных сетях, подтвердила, что в течение второго квартала 2019 года Bakcell ответила на 100% обращений абонентов. Отметим, что Bakcell уже награждалась сертификатом «Socially Devoted» за работу, проделанную в первом квартале этого года. В течение последних нескольких лет, компания демонстрирует самые высокие результаты, эффективно обрабатывая 100% обращений абонентов в социальных сетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются приоритетными направлениями деятельности Bakcell. Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также быстрого реагирования на вопросы и обращения клиентов.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7500 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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