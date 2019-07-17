Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр стала новой главой Минобороны ФРГ

Лидер правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально утверждена на посту министра обороны ФРГ, сменив избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, говорится в заявлении германского правительства.
Согласно документу, вице-президент бундесрата Михаэль Мюллер, в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передал полномочия министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Наша страна нуждается в сильном бундесвере, а бундесверу нужна сильная поддержка в политике и во всем обществе", - сказал Мюллер.
Он напомнил, что Крамп-Карренбауэр принимает под свою ответственность ведомство, от которого в огромной степени зависит безопасность ФРГ.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, почему смена главы Минобороны происходит в столь короткие сроки.
"Министерство обороны, министр обороны, осуществляют командование и имеют военную власть. Мы не можем оставлять этот пост свободным надолго", - сказала она.
Крамп-Карренбауэр рассматривается также в качестве вероятного преемника Меркель на посту главы правительства, которая заявила, что не будет претендовать на кресло канцлера на выборах 2021 года.
Новый посол Китая в Азербайджане в четверг прибудет в Баку - источник
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
МВФ призывает мировые ЦБ и регуляторы быть готовыми к наращиванию стимулов
В Азербайджан в январе-мае 2019г импортированы легковые автомобили на $195 млн
КазТрансОйл снизил транспортировку нефти в I полугодии на 1%, до 22,2 млн т
В Тбилиси заверяют, что российские туристы в Грузии находятся в безопасности
Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев
В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана