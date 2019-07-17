Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9066 RUR   0.027 GBR   2.1114 TRY   0.2976

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.07.2019 15:14

Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр стала новой главой Минобороны ФРГ

Лидер правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально утверждена на посту министра обороны ФРГ, сменив избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, говорится в заявлении германского правительства.

Согласно документу, вице-президент бундесрата Михаэль Мюллер, в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передал полномочия министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Наша страна нуждается в сильном бундесвере, а бундесверу нужна сильная поддержка в политике и во всем обществе", - сказал Мюллер.

Он напомнил, что Крамп-Карренбауэр принимает под свою ответственность ведомство, от которого в огромной степени зависит безопасность ФРГ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, почему смена главы Минобороны происходит в столь короткие сроки.

"Министерство обороны, министр обороны, осуществляют командование и имеют военную власть. Мы не можем оставлять этот пост свободным надолго", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр рассматривается также в качестве вероятного преемника Меркель на посту главы правительства, которая заявила, что не будет претендовать на кресло канцлера на выборах 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]