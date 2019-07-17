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Регион 17.07.2019 15:15

В Армении следователи провели обыск в кабинете судьи, ранее освободившего из-под стражи экс-президента Кочаряна

Специальная следственная служба (ССС) Армении провела обыск в рабочем кабинете судьи Давида Григоряна, который в мае принял решение об освобождении из-под ареста экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.

"Обыск проведен в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.

Она отказалась предоставить какие-либо подробности, отметив, что полная информация будет предоставлена позже.

18 мая судья суда общей юрисдикции Давид Григорян удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении из-под ареста под их личное поручительство.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников заблокировать входы и выходы всех судов республики. Он заявил о необходимости проверки всех судей в Армении на соответствие занимаемой должности.

25 июня Апелляционный суд Армении принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]