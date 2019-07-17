В Армении следователи провели обыск в кабинете судьи, ранее освободившего из-под стражи экс-президента Кочаряна

Специальная следственная служба (ССС) Армении провела обыск в рабочем кабинете судьи Давида Григоряна, который в мае принял решение об освобождении из-под ареста экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.
"Обыск проведен в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.
Она отказалась предоставить какие-либо подробности, отметив, что полная информация будет предоставлена позже.
18 мая судья суда общей юрисдикции Давид Григорян удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении из-под ареста под их личное поручительство.
После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников заблокировать входы и выходы всех судов республики. Он заявил о необходимости проверки всех судей в Армении на соответствие занимаемой должности.
25 июня Апелляционный суд Армении принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.
Новый посол Китая в Азербайджане в четверг прибудет в Баку - источник
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
МВФ призывает мировые ЦБ и регуляторы быть готовыми к наращиванию стимулов
В Азербайджан в январе-мае 2019г импортированы легковые автомобили на $195 млн
КазТрансОйл снизил транспортировку нефти в I полугодии на 1%, до 22,2 млн т
В Тбилиси заверяют, что российские туристы в Грузии находятся в безопасности
Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев
В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана