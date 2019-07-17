МВД Грузии задержало еще трех участников попытки штурма парламента 20-21 июня

Грузинская полиция задержала еще троих участников акции протеста 20-21 июня в Тбилиси, обвиняемых в участии насильственных действиях у здания парламента, сообщает в среду МВД Грузии.
"Следствием установлено, что эти лица участвовали 20-21 июня в групповых насильственных действиях. С использованием различных предметов они осуществляли нападение на полицейских и организованно пытались штурмом ворваться в здание парламента", - говорится в сообщении МВД.
Ранее сообщалось о задержании девяти человек по делу о беспорядках в Тбилиси.
4 июля Главная прокуратура Грузии заявила, что 20-21 июня у здания парламента в Тбилиси определенные лица пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти.
"На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов", - говорится в заявлении прокуратуры.
В документе отмечается, что следствие будет продолжено по ст. 225 (организация массовых беспорядков) и ст. 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны) УК Грузии.
Как сообщалось, грузинские власти обвиняют в организации беспорядков в Тбилиси 20-21 июня депутата от оппозиционного "Единого национального движения" Никанора Мелия. Тогда большая толпа участников акции вместе с парламентарием пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.
Рассмотрение дела Мелия по существу должно состояться в Тбилисском городском суде 16 августа.
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