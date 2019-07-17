Команда президента Украины готовит сокращения в структуре правительства

В команде Владимира Зеленского идёт работа над инициативами по сокращению количества членов правительства, в том числе "вице-премьеров без портфелей", заявил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
"Речь идёт не только о сокращении членов правительства, уменьшения количества так называемых вице-премьеров без портфелей, которые не возглавляют министерства. Речь также будет идти о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами и находятся в сфере влияния или управления соответствующих министерств. Работа продолжается, больше деталей я пока сообщить не могу", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.
Рябошапка отметил, что административную реформу нужно проводить, и она не должна исходить из принципа создания какого-то государственного органа под человека.
"А наоборот: если есть определенные государственные функции, то мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной власти должны обеспечивать реализацию этих функций", - указал он.
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