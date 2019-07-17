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Транспорт и связь 17.07.2019 15:17

AzInTelecom может купить Vodafone Украина

Азербайджанское ООО "AzInTelecom" ведет переговоры о покупке «Vodafone Украина», сообщает украинский интернет-журнал ain.ua.

«AzInTelecom ведет переговоры с «Vodafone Украина». Уже сейчас due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - ИФ) украинского оператора завершен, азербайджанская компания сделала binding offer (обязательное предложение по выкупу акций – ИФ). Представители обеих сторон не комментируют информацию», - отмечается в информации.

Издание отмечает, что сумма сделки может составить от $700 млн.

При этом, руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивает сделку в $1,2-1,3 млрд.

«Сумма в $700 млн может быть следствием долгов «Vodafone Украина». Перед тендером на 3G в 2015 году компания одалживала 90 млн евро и пока неизвестно, вернула ли эти деньги. Среди других причин - инвестиции оператора в розничные магазины», - указывает издание.

По данным журнала, Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход — 12,8 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.).

AzInTelecom на 100% принадлежит министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания создана в июне 2015 года. Доходы компании в 2018 году составили 28,55 млн манатов (около $16,8 млн).

ООО "AzInTelecom" в настоящее время принадлежит 51,3% акций азербайджанского оператора мобильной связи - ООО Azercell Telecom, которые компания приобрела у Fintur Holdings BV за 222 млн евро в 2018 году.

Azercell Teleсom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн. Чистая прибыль за 2018 год составила 100,235 млн манатов, доходы - 421,193 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, КОМПАНИЯ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]