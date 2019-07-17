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ТЭК 17.07.2019 15:28

Нефть активно растет в среду после падения накануне, Brent приблизилась к $65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно восстанавливаются в ходе торгов в среду после резкого снижения накануне, вызванного заявлениями Вашингтона в отношении Китая.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 составляет $64,91 за баррель, что на $0,56 (0,86%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,32 (0,56%) - до $57,94 за баррель.

Во вторник Brent упала в цене на 3,2%, WTI подешевела на 3,3% на новых опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

По мнению аналитика Julius Baer Норберта Рюкера, столь сильный обвал цен накануне еще мог быть связан с закрытием крупных позиций по фьючерсам.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30.

По оценкам экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,2 млн баррелей, запасы бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 300 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]