Нефть активно растет в среду после падения накануне, Brent приблизилась к $65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно восстанавливаются в ходе торгов в среду после резкого снижения накануне, вызванного заявлениями Вашингтона в отношении Китая.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 составляет $64,91 за баррель, что на $0,56 (0,86%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,32 (0,56%) - до $57,94 за баррель.
Во вторник Brent упала в цене на 3,2%, WTI подешевела на 3,3% на новых опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.
По мнению аналитика Julius Baer Норберта Рюкера, столь сильный обвал цен накануне еще мог быть связан с закрытием крупных позиций по фьючерсам.
Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30.
По оценкам экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,2 млн баррелей, запасы бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 300 тыс. баррелей.
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