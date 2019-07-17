На Южную Азию обрушились проливные дожди, жертвами стали 200 человек

В Индии, Непале, Бангладеш и Пакистане в результате муссонных дождей погибли 200 человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть дома, сообщает в среду телеканал France 24.
По данным СМИ, из-за проливных дождей, которые продолжаются уже более двух недель, в ряде районов Южной Азии существует угроза наводнений.
В Индии число погибших из-за стихийных бедствий достигло 120 человек, затоплены целые общины. В индийском городе Мумбаи из-за последствий дождей обрушился жилой дом, в результате чего погибли 14 человек.
В Непале агентство по оказанию помощи "Спасите детей" заявило, что в результате сильных наводнений и оползней десятки тысяч людей остались без крова. По меньшей мере, 80 человек погибли, более 16 тыс. семей покинули свои дома.
Затоплена треть территории Бангладеш. По данным местных властей, многие погибли от ударов молний и затопления в паводковых водах.
В наиболее пострадавших регионах ситуация осложняется перебоями поставок продовольствия.
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