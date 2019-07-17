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СНГ 17.07.2019 17:02

В Казахстане утвержден состав Национального совета общественного доверия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при президенте республики Казахстан", сообщила пресс-служба главы государства в среду.

Как отмечается в тексте документа, совет является консультативно-совещательным органом при президенте. Главной его целью будет "выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества".

В числе основных задач совета - проведение общественной экспертизы проектов концепций, госпрограмм и нормативных правовых актов; рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества; обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов.

Возглавит Нацсовет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев назначен заместителем председателя совета, секретарем - советник главы государства Ерлан Карин.

Кроме того, в состав вошли по согласованию 41 человек из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора.

Заседания Национального совета планируется проводить по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАЦСОВЕТ, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]