В Казахстане утвержден состав Национального совета общественного доверия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при президенте республики Казахстан", сообщила пресс-служба главы государства в среду.
Как отмечается в тексте документа, совет является консультативно-совещательным органом при президенте. Главной его целью будет "выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества".
В числе основных задач совета - проведение общественной экспертизы проектов концепций, госпрограмм и нормативных правовых актов; рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества; обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов.
Возглавит Нацсовет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев назначен заместителем председателя совета, секретарем - советник главы государства Ерлан Карин.
Кроме того, в состав вошли по согласованию 41 человек из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора.
Заседания Национального совета планируется проводить по мере необходимости, но не реже трех раз в год.
Новый посол Китая в Азербайджане в четверг прибудет в Баку - источник
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
МВФ призывает мировые ЦБ и регуляторы быть готовыми к наращиванию стимулов
В Азербайджан в январе-мае 2019г импортированы легковые автомобили на $195 млн
КазТрансОйл снизил транспортировку нефти в I полугодии на 1%, до 22,2 млн т
В Тбилиси заверяют, что российские туристы в Грузии находятся в безопасности
Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев
В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана