В Казахстане утвержден состав Национального совета общественного доверия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при президенте республики Казахстан", сообщила пресс-служба главы государства в среду.

Как отмечается в тексте документа, совет является консультативно-совещательным органом при президенте. Главной его целью будет "выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества".

В числе основных задач совета - проведение общественной экспертизы проектов концепций, госпрограмм и нормативных правовых актов; рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества; обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов.

Возглавит Нацсовет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев назначен заместителем председателя совета, секретарем - советник главы государства Ерлан Карин.

Кроме того, в состав вошли по согласованию 41 человек из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора.

Заседания Национального совета планируется проводить по мере необходимости, но не реже трех раз в год.