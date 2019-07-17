Азербайджан в январе-мае сократил экспорт нефти на 3,7%, увеличил поставки газа на 37,2%

Азербайджан в январе-мае 2019 года экспортировал 13 млн 38,8 тыс. тонн нефти, что на 3,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $6 млрд 185 млн 362,1 тыс. (спад на 7,1%).
Экспорт газа из Азербайджана в январе-мае 2019 года составил 5 млрд 257,7 млн кубометров (рост на 37,2%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $1 млрд 32 млн 806,1 тыс. (рост в 1,7 раза).
В 2018 году Азербайджан экспортировал 32 млн 651,1 тыс. тонн нефти на $16 млрд 345,52 млн, газа - 9 млрд 914,9 млн кубометров природного газа на $1 млрд 705 млн 668,6 тыс.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
Новый посол Китая в Азербайджане в четверг прибудет в Баку - источник
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
В Тбилиси заверяют, что российские туристы в Грузии находятся в безопасности
Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев
В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
В США ждут визита Зеленского - помощник президента Украины
Премьер Конте намерен выступить в парламенте Италии по "российскому делу" 24 июля
Турция ответит на нападение на турецких дипломатов в Эрбиле - канцелярия турецкого президента
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана