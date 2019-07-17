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ТЭК 17.07.2019 15:46

Азербайджан в январе-мае сократил экспорт нефти на 3,7%, увеличил поставки газа на 37,2%

Азербайджан в январе-мае 2019 года экспортировал 13 млн 38,8 тыс. тонн нефти, что на 3,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $6 млрд 185 млн 362,1 тыс. (спад на 7,1%).

Экспорт газа из Азербайджана в январе-мае 2019 года составил 5 млрд 257,7 млн кубометров (рост на 37,2%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $1 млрд 32 млн 806,1 тыс. (рост в 1,7 раза).

В 2018 году Азербайджан экспортировал 32 млн 651,1 тыс. тонн нефти на $16 млрд 345,52 млн, газа - 9 млрд 914,9 млн кубометров природного газа на $1 млрд 705 млн 668,6 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]