Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении выступить 24 июля в Сенате по делу о предполагаемом финансировании из России входящей в правящую коалицию партии "Лига", сообщает агентство АНСА.
По словам представителя оппозиционной Демократической партии Италии Андреа Маркуччи, Конте согласился с поступившим от этой партии запросом дать разъяснения по этому делу в парламенте Италии.
Накануне вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, один из лидеров "Лиги", сообщал о том, что также выступит в парламенте "по российскому делу".
Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.
Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини. При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение, и получила ли "Лига" какие-либо средства.
Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирование из России.
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