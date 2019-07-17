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СНГ 17.07.2019 17:20

Премьер Конте намерен выступить в парламенте Италии по "российскому делу" 24 июля

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении выступить 24 июля в Сенате по делу о предполагаемом финансировании из России входящей в правящую коалицию партии "Лига", сообщает агентство АНСА.

По словам представителя оппозиционной Демократической партии Италии Андреа Маркуччи, Конте согласился с поступившим от этой партии запросом дать разъяснения по этому делу в парламенте Италии.

Накануне вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, один из лидеров "Лиги", сообщал о том, что также выступит в парламенте "по российскому делу".

Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини. При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение, и получила ли "Лига" какие-либо средства.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирование из России.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫСТУПЛЕНИЕ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]