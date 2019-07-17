В США ждут визита Зеленского - помощник президента Украины

Открытость президента Украины Владимира Зеленского импонирует представителям властей США, в Вашингтоне с нетерпением ждут его визита и выхода украинско-американских отношений на новый качественный уровень, утверждает помощник украинского президента Андрей Ермак.
"У меня сложилось твёрдое убеждение, что в США верят Зеленскому, а ведь американцев убедить очень непросто. Мне кажется, открытость и искренность президента, желание, в первую очередь, оставаться человеком очень импонируют американцам. Наши партнёры рассчитывают, что отношения с Украиной выйдут на новый качественный уровень, об этом говорилось на всех встречах. В США также находят отклик мирные инициативы президента Зеленского", - сказал Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", - рассказывая о своем недавнем визите в США 10-11 июля, куда также ездил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
"Была высказана заинтересованность в построении отношений с президентом Зеленским, переданы поздравления и ожидания. В США внимательно следят за действиями президента, его шаги находятся в центре внимания, в том числе поездки по стране, общение с различными чиновниками", - отметил помощник президента.
По словам Ермака, во время встреч он обсуждал ряд ключевых вопросов, касающихся отношений между странами, а также детали будущего масштабного официального визита Зеленского в США.
"У меня был ряд встреч, в том числе совместные встречи с Александром Данилюком. Одной из них была встреча в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, министром энергетики США Риком Перри, специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом", - отметил Ермак.
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