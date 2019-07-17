Производство автобензина в Азербайджане в I полугодии сократилось на 1,2%, дизеля - увеличилось на 5,1%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% - до 1 млрд 535,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в I-ом полугодии 2019 года производство прямогонного бензина составило 151,8 тыс. тонн (рост на 30,3%), дизельного топлива – 1 млн 67 тыс. тонн (рост на 5,1%), топочного мазута – 57,8 тыс. тонн (рост на 73,6%).
Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 1,2% - до 607,2 тыс. тонн, керосина – на 1,2%, до 300,3 тыс. тонн, смазочных масел – на 64,2% - до 9,6 тыс. тонн, нефтяного битума – на 29,4% - до 98 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 8,9%, до – 446,9 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.
Н.Аббасова
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