Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9066 RUR   0.027 GBR   2.1114 TRY   0.2976

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 17.07.2019 16:12

Новый посол Китая в Азербайджане в четверг прибудет в Баку - источник

Новый посол Китая в Азербайджане Го Минь прибудет 18 июля в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Госпожа Минь прибудет в Баку в четверг. Дипломат в ближайшее время вручит копии верительных грамот главе МИД Азербайджана», - отметил собеседник агентства.

Минь заменит на посту посла КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

Последние четыре года она занимала пост генерального консула Китая в Санкт-Петербурге. В целом, дипломат представляла Китай в России на разных должностях на протяжении 16 лет.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ПОСОЛ


Похожие новости


Новым послом КНР в Азербайджане станет китайский генконсул в Санкт-Петербурге Министр обороны Китая вскоре посетит Азербайджан Послом Азербайджана в Китае назначен Акрам Зейналлы Президент Азербайджана принял верительные грамоты посла Китая Позиции Баку и Пекина совпадают по основным вопросам международной повестки – глава МИД Азербайджана Экономически сильный Китай в интересах других стран – посол Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]