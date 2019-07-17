Новый посол Китая в Азербайджане в четверг прибудет в Баку - источник

Новый посол Китая в Азербайджане Го Минь прибудет 18 июля в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Госпожа Минь прибудет в Баку в четверг. Дипломат в ближайшее время вручит копии верительных грамот главе МИД Азербайджана», - отметил собеседник агентства.
Минь заменит на посту посла КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.
Последние четыре года она занимала пост генерального консула Китая в Санкт-Петербурге. В целом, дипломат представляла Китай в России на разных должностях на протяжении 16 лет.
Ф.Исазаде
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