Украинцы поддерживают вступление страны в ЕС, за восстановление отношений с СНГ высказываются меньше трети респондентов - опрос

Около 60% граждан Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду данным, если бы в настоящее время проходил всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в ЕС, то 60,8% опрошенных проголосовали бы "за". При этом на западе Украины вступление в ЕС поддерживают 77,2%, на севере - 62,3%, в центре - 58,9%, на востоке - 53,5%, на юге - 48,7%, а на Донбассе - 37,5% респондентов.

В то же время против вступления страны в Евросоюз проголосовали бы 17,2% опрошенных. В частности, наибольшее число противников вступления в ЕС в Донбассе - 33,3%, на юге таковых 30,6%, на востоке страны - 25,5%, в центре - 15,2%, на севере - 10,3% и на западе - 7,6%.

При этом не принимали бы участие в таком референдуме 9,2% респондентов, а затруднились ответить - 12,8%.

Вместе с тем, поддержка среди граждан Украины восстановления и укрепления экономических отношений с Россией, Белоруссией, Казахстаном и остальными странами СНГ существенно меньше, чем у варианта вступления в Евросоюз.

Так, если бы сейчас проходил всеукраинский референдум по вопросу восстановления и укрепления экономических отношений со странами СНГ, позитивно проголосовали бы 26,7% респондентов, тогда как 46,4% высказались бы против, еще 11,2% не принимали бы участие в таком волеизъявлении, а затруднились ответить 15,7%.

В региональном разрезе больше всего поддерживают укрепление экономических отношений Украины со странами СНГ на юге, Донбассе и на востоке Украины (43,3%, 39,6% и 38,2% соответственно). Сторонников подобной интеграции в центре Украины 34,9%, на севере - 18,1%, а на западе - 9,2%.

Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8%.