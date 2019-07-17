Украинцы поддерживают вступление страны в ЕС, за восстановление отношений с СНГ высказываются меньше трети респондентов - опрос

Около 60% граждан Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду данным, если бы в настоящее время проходил всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в ЕС, то 60,8% опрошенных проголосовали бы "за". При этом на западе Украины вступление в ЕС поддерживают 77,2%, на севере - 62,3%, в центре - 58,9%, на востоке - 53,5%, на юге - 48,7%, а на Донбассе - 37,5% респондентов.
В то же время против вступления страны в Евросоюз проголосовали бы 17,2% опрошенных. В частности, наибольшее число противников вступления в ЕС в Донбассе - 33,3%, на юге таковых 30,6%, на востоке страны - 25,5%, в центре - 15,2%, на севере - 10,3% и на западе - 7,6%.
При этом не принимали бы участие в таком референдуме 9,2% респондентов, а затруднились ответить - 12,8%.
Вместе с тем, поддержка среди граждан Украины восстановления и укрепления экономических отношений с Россией, Белоруссией, Казахстаном и остальными странами СНГ существенно меньше, чем у варианта вступления в Евросоюз.
Так, если бы сейчас проходил всеукраинский референдум по вопросу восстановления и укрепления экономических отношений со странами СНГ, позитивно проголосовали бы 26,7% респондентов, тогда как 46,4% высказались бы против, еще 11,2% не принимали бы участие в таком волеизъявлении, а затруднились ответить 15,7%.
В региональном разрезе больше всего поддерживают укрепление экономических отношений Украины со странами СНГ на юге, Донбассе и на востоке Украины (43,3%, 39,6% и 38,2% соответственно). Сторонников подобной интеграции в центре Украины 34,9%, на севере - 18,1%, а на западе - 9,2%.
Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8%.
ВС Армении обстреляли гражданский трактор на территории Азербайджана, жертв нет
Новый посол Китая в Азербайджане в четверг прибудет в Баку - источник
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Цены на нефть сократили рост на данных о повышении запасов нефтепродуктов в США
SOCAR в I полугодии увеличила добычу нефти на 1,9%, газа - на 0,9%
AKIA в I полугодии 2019г выдало агрокредитов на 11,4 млн манатов
В Тбилиси заверяют, что российские туристы в Грузии находятся в безопасности
Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев
В Азербайджане проверят 400 детсадов на продбезопасность – глава АПБ
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана