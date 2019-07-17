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Дальнее зарубежье 17.07.2019 17:49

В оппозиции раскритиковали назначение главы ХДС Карренбауэр министром обороны - СМИ

В Свободной демократической партии (СвДП) раскритиковали назначение лидера правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост министра обороны Германии.

"После того как она (Крамп-Карренбауэр - ИФ) долгое время исключала возможность войти в правительство, теперь, вдруг, становится министром обороны", - приводит агентство dpa слова уполномоченного СвДП по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По мнению политика, "канцлер и Союз" (правящая коалиция ХДС/ХСС - ИФ) снова показали, что "их нисколько не волнуют интересы Бундесвера, иначе они бы не использовали изнуренный Бундесвер для своих махинаций".

Вице-председатель парламентской фракции СвДП Александр Ламбсдорфф назвал назначение Карренбауэр "бесцеремонным шагом по отношению к армии и к нашим (Германии - ИФ) партнерам по НАТО".

Ламбсдорфф, чьи слова также приводит dpa, заявил, что назначение на такой пост кандидата, который "не имеет никакого опыта в делах внешней, военной или оборонной политики" является неуважением к Бундесверу. "Уважение и доверие к Бундесверу должны выглядеть иначе", - считает политик СвДП.

Тобиас Линднер, уполномоченный по вопросам безопасности партии "Зеленых", в интервью газете Passauer Neuen Presse заявил, что перед новым руководством министерства обороны стоит много задач. В первую очередь, нужно "обязательно восстановить давшие трещину отношения с армией", - сказал Линднер изданию.

Политик также отметил, что обещание ушедшей в отставку фон дер Ляйен перед НАТО увеличить оборонные расходы Германии до двух процентов от ВВП, "которое она знала, что не сможет сдержать", навредило авторитету Бундесвера в альянсе, - отметил Линднер.

В родной партии Карренбауэр ее назначение назвали "смелым решением". Заместитель председателя фракции ХДС\ХСС в Бундестаге Андреас Юнг сказал газете Augsburger Allgemeinen, что главе ХДС можно доверить такую должность.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОППОЗИЦИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]